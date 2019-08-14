Участвовавшего в акции в Москве студента-очника задержали за уклонение от армии

В отношении участвовавшего в митинге московского студента возбудили уголовное дело об уклонении от армии. Об этом в среду, 14 августа, «Ленте.ру» сообщил его адвокат Эльдар Гароз.

По его словам, 20-летнего студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) задержали вместе с родным братом. Вечером во вторник, 13 августа, к ним домой пришел участковый и доставил обоих в Кунцевский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России (СКР). Следователь возбудил в отношении одного из них уголовное дело по части первой статьи 318 УК России («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы»), в отношении второго проводится проверка.

«При этом мой подзащитный, со слов родителей, является студентом очной формы обучения. Следователь сообщила нам, что в ее отделе возбуждено уже три таких уголовных дела. Как мы поняли, сейчас всех участников митингов проверяют на воинский учет, дел может быть больше», — рассказал Эльдар Гароз.

Ночью студента отпустили домой, в среду его должны допросить уже в качестве подозреваемого. Как отметил Гароз, молодой человек был среди задержанных на несанкционированной акции 10 августа, в отношении него составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга») и отпустили.

10 августа сообщалось, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Задержания начались, когда участники согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова после его завершения начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны. Из-за несанкционированной акции было перекрыто движение транспорта по Маросейке.

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