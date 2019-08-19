Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»

Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции. Об этом заявил российским лидер Владимир Путин во время своего визита в Париж, передает «Интерфакс».

Он отметил, что, «по нашим подсчетам», во время протестных акций во Франции погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения. В их числе 2 тысячи полицейских. По словам Путина, власти не допустят, чтобы подобное произошло в России и будут делать все, чтобы ситуация развивалась в рамках действующего закона.

Ранее 19 августа российский лидер впервые прокомментировал массовые акции в Москве. По его словам, граждане имеют право на мирные протесты, но никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Во Франции в середине октября 2018-го начались протесты из-за планов правительства повысить налог на бензин. В декабре власти объявили мораторий на повышение тарифов, однако беспорядки продолжились. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у сотрудников дорожных служб.

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