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Макрон вспомнил о европейской душе россиян на встрече с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон верит в европейское будущее России. Об этом политик написал в Twitter-аккаунте после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я убежден, что Европа будет простираться от Лиссабона до Владивостока», — подчеркнул глава государства. По словам Макрона, изменения международного порядка достигли исторического масштаба, и Москва и Париж должны изменить его. «В этом контексте отношения между Францией и Россией являются решающими. Нашим странам нужно говорить, находить точки соприкосновения. Это и есть цель моей встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне», — заявил французский лидер.

Кроме того, на пресс-конференции до начала переговоров Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души, пишет «Коммерсантъ». Он также призвал Путина восстановить «политический либерализм». «Может, я забыл о связях российской императрицы Екатерины Великой с нашими великими просветителями? Нет! У России есть опыт политического либерализма!» — заверил глава французского государства.

19 августа Макрон процитировал русского писателя Федора Достоевского, когда говорил о роли русских среди остальных европейских наций. Он напомнил Путину и присутствовавшим журналистам о месте в романе «Подросток», где Достоевский говорит о том, чем русский человек отличается от француза или немца.

Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов.

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