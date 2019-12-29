Зеленский встретил освобожденных украинцев и поблагодарил «нормандскую четверку»

Президент Украины Владимир Зеленский встретил граждан, освобожденных в рамках обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса, в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает «Украинская правда».

Каждому освобожденному украинский президент пожал руку. Кроме Зеленского, к самолету, в котором прилетели украинцы, подошли их родственники.

Также Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, еще шестеро остаются с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях. «Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым», — сказал глава государства.

Это первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и самопровоглашенными республиками Донбасса. Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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