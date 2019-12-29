Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Российская молодежка проиграла США на чемпионате мира по хоккею
Зеленский назвал освобождение беркутовцев политическим решением
В России пообещали адекватно ответить США на санкции против «Северного потока-2»
Кристину Асмус увезли на скорой помощи в больницу
Возвращение в стартовый состав украинца помогло «Манчестер Сити» выиграть
Москвичам пообещали «настоящую метель» перед Новым годом 
Футболист сборной Украины заявил об отказе играть в «Зените» за миллионы евро
Польша приравняла ответственность Германии и СССР за начало Второй мировой
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину
Новости партнеров

Зеленский встретил освобожденных украинцев и поблагодарил «нормандскую четверку»

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Владимир Зеленский встретил граждан, освобожденных в рамках обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса, в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает «Украинская правда».

Каждому освобожденному украинский президент пожал руку. Кроме Зеленского, к самолету, в котором прилетели украинцы, подошли их родственники.

Также Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, еще шестеро остаются с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях. «Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым», — сказал глава государства.

Это первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и самопровоглашенными республиками Донбасса. Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"
Киев и Донбасс подвели итоги крупного обмена пленными
Киев и Донбасс обменялись пленными
Около 20 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0426 декабря
Владимир Зеленский

Новые переменные

В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
23:29Сегодня

Зеленский назвал освобождение беркутовцев политическим решением

21:45Сегодня

В Белоруссии назвали основные темы разногласий с Россией

17:56Сегодня

Киев и Донбасс подвели итоги крупного обмена пленными

Бывший СССР00:0223 декабря
Никол Пашинян

Бархатные полумеры

Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
16:58Сегодня

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

16:07Сегодня

Киев и Донбасс обменялись пленными

14:19Сегодня

Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывший СССР00:0221 декабря

Обреченное восстание

Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
13:21Сегодня

В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

13:02Сегодня

Около 20 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

11:48Сегодня

В Донбассе начался большой обмен пленными

Россия
Москвичам пообещали «настоящую метель» перед Новым годом
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»
Страна запомнит это надолго: самые яркие и эпичные фразы 2019 года
В подмосковной квартире найдены тела двух человек
«Люди разделились на тварей и нормальных»
Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
«Командир собрал отряд и предложил написать завещания»
20 лет назад российские войска осадили Грозный. Это было главное сражение второй чеченской войны
Биограф Путина назвал самый характерный для президента случай из жизни
Все материалы
Мир
Польша приравняла ответственность Германии и СССР за начало Второй мировой
Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
Несколько человек погибли при атаке США в Ираке
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Резню в доме раввина на Хануку назвали актом внутреннего терроризма
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский назвал освобождение беркутовцев политическим решением
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Зеленский встретил освобожденных украинцев и поблагодарил «нормандскую четверку»
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
В Белоруссии назвали основные темы разногласий с Россией
Владимир ЗеленскийНовые переменные
В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
Киев и Донбасс подвели итоги крупного обмена пленными
Все материалы
Экономика
В России пообещали адекватно ответить США на санкции против «Северного потока-2»
Со дна
Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
Козак назвал компромисс с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»
Возврат к истокам
Из России бегут лучшие кадры. Государство нашло способ их остановить
«Нафтогаз» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по газу
Партнерский материал
Бесплатный роуминг
«Мегафон» запускает совместный проект с системой бронирования отелей Booking.com
«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги
Все материалы
Силовые структуры
Двое россиян похитили 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Появились новые подробности по делу второго «пьяного» мальчика
Таможня берет добро
Российского генерала обвинили в помощи контрабандистам. У него нашли золотые слитки и миллионы
Стали известны подробности гибели прикованной к кровати девушки в Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В квартире стрелка с Лубянки нашли схемы с планами
Все материалы
Наука и техника
В Британии рассказали о требовании российских генералов к «Армате»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Азербайджан предупредили о «плохих новостях» из-за российских Су-30 у Армении
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Россия потратила полтора триллиона рублей на оружие
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Все материалы
Спорт
Возвращение в стартовый состав украинца помогло «Манчестер Сити» выиграть
Уйти по-царски
Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
Футболист сборной Украины заявил об отказе играть в «Зените» за миллионы евро
Анна Щербакова«Мы все немного в шоке»
Щербакова победила, Медведева отказалась выступать: чем запомнится чемпионат России
«Ливерпуль» выиграл десятый матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
Плохой Санту
Сенсационное поражение «Сити» и разгром «Лестера» — главное в туре АПЛ
Кадыров оценил свои шансы на победу в бою с Александром Емельяненко
Все материалы
Культура
Кристину Асмус увезли на скорой помощи в больницу
Пегги ГуЗасели в голове
Корейская хаус-звезда, замбийская поэтесса и вездесущая Lizzo: кто создал лучшие треки года
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Я вас услышал
50 знаковых музыкальных альбомов 2010-х
Умер народный артист России Константин Юченков
«Это наша боль»
Зачем Минкульт из года в год тратит миллиарды из бюджета на провальные фильмы?
Зрители последних «Звездных войн» пожаловались на эпилептические припадки
Все материалы
Интернет и СМИ
Bloomberg назвал основное достижение Путина за 20 лет правления
Без границ
Фотографы весь год колесили по миру и рисковали жизнью ради хорошего кадра. Вот что из этого вышло
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Утечку данных пользователей госуслуг опровергли
Война на два фронта
 
Минкомсвязь начала проверку из-за возможной утечки данных пользователей госуслуг
Все материалы
Ценности
Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
Бронированную машину с туалетом для богачей показали на видео
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
В большинстве женских косметичек нашли кишечную палочку
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Названа самая востребованная одежда года
Все материалы
Путешествия
Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Иностранки рассказали о путешествиях по России в одиночку
Все материалы
Из жизни
Бык рогом пронзил шею наездника
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Пилот посадил самолет в кукурузное поле во время шторма и спас пассажиров
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Супруги случайно выкинули крупную заначку и получили ее обратно
Все материалы
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор
Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро
Смотрим, как собирают старые и новые Aston Martin
Гостим на двух заводах британской марки, где осовременнивают «классику» и выпускают новые суперкары
В Москве угнали лимузин Сталина
УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах
«Русский Prado» получит функцию как у Aurus
Все материалы
Дом
Россиянка разрешила квартирный спор топором и отправилась в тюрьму
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Сеть магазинов электроники построит город в России
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
В Австралии решили продать дом с «огромным потенциалом» и «небольшим подвохом»
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Российский бизнесмен подарил свой особняк больным детям
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
На обучение россиянок в декрете направят миллиарды
В российском регионе построят 17 культурных объектов
В Грозном открыли центр «Мой бизнес»
Все материалы