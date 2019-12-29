Около 20 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 20 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках большого обмена пленными, отказались участвовать в процессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарью Морозову.

Морозова утверждает, что 22 человека не хотят освобождаться. Два человека из этого списка согласны вернуться в ДНР, еще три готовы участвовать в обмене, но хотели бы остаться на территории, подконтрольной Киеву.

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20 декабря сообщалось, что около 40 человек отказываются от обмена. Некоторые из них просто не хотели возвращаться в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), другие решили, что им проще отбыть тюремный срок и погасить судимость.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса приступили к большому обмену пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Донецк планирует передать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 человек. Местонахождение еще 160 сторонников ДНР неизвестно. Первой задержанных передаст ЛНР, затем на место прибудет украинская делегация.

Обмен военнопленными, захваченными в ходе конфликта в Донбассе, по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», который согласовали в феврале 2015 года главы России, Франции, Германии и Украины.

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