Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта.

По словам собеседников издания, причины отказа у всех разные. Некоторые не хотят возвращаться в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Пленные также объясняли свое желание остаться на подконтрольной Киеву территории Украины тем, что им проще отбыть тюремный срок и погасить судимость.

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ДНР и ЛНР настаивают на подтверждении того, что пленные отказались добровольно. Установить все обстоятельства по их настоянию должен координатор от ОБСЕ Тони Фриш. Как пояснил «Коммерсанту» представитель одной из республик Донбасса, ополченцы ему доверяют. Однако приступить к работе Фриш сможет только после 25 декабря.

Переговоры по обмену пленными проходили 18 декабря, но они сорвались. Представитель ЛНР заявила, что это вина Киева, поскольку на заседании контактной группы выяснилось, что у украинской стороны нет механизма юридической очистки заключенных. Представитель Киева Леонид Кучма отказался возлагать ответственность за срыв переговоров на одну из сторон и выразил надежду, что обмен все же состоится в установленные сроки.

План провести обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса по формуле «всех на всех» до конца года был согласован на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Данный пункт есть в минских соглашениях. Лидеры всех стран-участниц переговорного формата, в том числе Украины, подтвердили свою приверженность договоренностям.

Однако уже по возвращении в Киев президент Владимир Зеленский заявил, что соглашения являются дипломатическим поражением Украины, и заявил, что попробует их изменить. Позже эти намерения неоднократно подтверждали другие представители украинской власти.

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