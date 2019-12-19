Путина насторожили заявления Зеленского о минских соглашениях по Донбассу

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности пересмотреть минские соглашения по Донбассу настораживают. Об этом сказал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Трансляцию ведет канал «Россия 24» в YouTube.

«Нет ничего, кроме минских соглашений. (...) Если начнется пересмотр, вся ситуация может зайти в тупик», — пояснил он.

Российский президент также прокомментировал недавние поправки в конституцию Украины о децентрализации государства и заметил, что они не были согласованы с неподконтрольными территориями юго-востока, как того требуют соглашения.

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Он указал, что в основной закон страны должны быть внесены положения об особом статусе Донбасса, на это настаивает как Россия, так и другие участники «нормандского формата» — Германия и Франция. «Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни нынешнее делать этого не хотят. Но без этого никуда не деться», — заключил Путин.

В целом, считает российский лидер, позитивные изменения в урегулировании конфликта в Донбассе есть. Это продление закона об особом статусе, которое оставляет возможность для продолжения мирного процесса, сокращение количества обстрелов, разведение войск. Правда, почему-то наши партнеры на Украине не хотят разведения по всей линии. «На мой взгляд, это ошибка», — добавил президент России. По его словам, сторонам есть смысл продолжать работу в «нормандском формате».

Встреча «нормандской четверки» прошла 9 декабря. По итогам лидеры стран подтвердили приверженность минским соглашениям, в том числе в вопросе предоставления особого статуса непризнанным республикам Донбасса. Однако позже представители властей в Киеве неоднократно делали заявления о том, что минские соглашения необходимо корректировать.

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