Путин отказался дать характеристику Зеленскому

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран. Так он ответил на просьбу оценить президента Украины Владимира Зеленского после встречи в Париже. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

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«Давайте давать характеристики историческим личностям», — сказал он, комментируя свой отказ охарактеризовать Зеленского.

В то же время российский лидер добавил, что если украинский лидер прошел отбор, то является незаурядной личностью.

9 декабря на полях «нормандского саммита» состоялась первая встреча лидеров России и Украины. Она продлилась 1,5 часа. По ее итогам Владимир Зеленский выразил мнение, что у него и российского президента в корне различаются темпераменты.

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