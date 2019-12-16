Кремль указал на разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Кремль заметил разницу в подходах у бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрии Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 16 декабря.

Песков указал на то, что Порошенко начал войну на востоке страны, а «краеугольным камнем» предвыборных обещаний Зеленского было завершение боевых действий.

«Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям», — сказал он.

В то же время представитель Кремля отметил, что оценка подходов украинских политиков не является делом Москвы.

Накануне Песков отметил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский используют разную терминологию, но, несмотря на это, политический диалог идет.

10 октября Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан. Действующий украинский президент подчеркнул, что не допустит очередного кровопролития.

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