В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом лидеры двух стран начали разговаривать друг с другом, заявил он в в эфире программы «Большая игра», анонс которой был показан на Первом канале, передает «Интерфакс».

«Они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — отметил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что диалог все же идет.

Так, напомнил Песков, в ходе «нормандского саммита» в Париже Путин и Зеленский проговорили с глазу на глаз минут 10-15. «Что, кстати, достаточно не так коротко», — подчеркнул представитель Кремля.

Прервать же беседу главам государств пришлось по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, который «настаивал на продолжении работы в "нормандском формате"», пояснил Песков.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе.

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