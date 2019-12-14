Песков рассказал о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о беседе на «повышенных тонах» между участниками «нормандского саммита». Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, участники саммита иногда пытались перейти на «повышенные тона». Однако в целом это был рабочий разговор, добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что разговор в ходе «нормандского саммита» периодически велся на «повышенных тонах». По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию этого решения.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе.

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