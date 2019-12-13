Россия опровергла отъезд Лаврова из Парижа из-за троллинга Зеленского

Информация о досрочном отъезде главы российского МИД Сергея Лаврова с «нормандского саммита» в Париже из-за «жесткого троллинга» от президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности. Заявления об этом со стороны представителей Украины опровергла в посте в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", из-за чего его даже не было на пресс-конференции", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — сказано в публикации на странице Захаровой.

Ее пост стал реакцией на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который, ссылаясь на главу МВД Украины Арсена Авакова, рассказал, что Лавров не принимал участия в итоговой пресс-конференции саммита, потому что его «жестко троллил» Зеленский.

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Ранее Аваков заявлял, что помощник российского президента Владислав Сурков «психанул» во время переговоров и бросил на стол бумаги. В Кремле его слова опровергли.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru