Россия опровергла отъезд Лаврова из Парижа из-за троллинга Зеленского

Информация о досрочном отъезде главы российского МИД Сергея Лаврова с «нормандского саммита» в Париже из-за «жесткого троллинга» от президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности. Заявления об этом со стороны представителей Украины опровергла в посте в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", из-за чего его даже не было на пресс-конференции", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — сказано в публикации на странице Захаровой.
Ее пост стал реакцией на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который, ссылаясь на главу МВД Украины Арсена Авакова, рассказал, что Лавров не принимал участия в итоговой пресс-конференции саммита, потому что его «жестко троллил» Зеленский.
Ранее Аваков заявлял, что помощник российского президента Владислав Сурков «психанул» во время переговоров и бросил на стол бумаги. В Кремле его слова опровергли.
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года.