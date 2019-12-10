В Кремле опровергли слова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже

Слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у помощника президента России Владислава Суркова сдали нервы в ходе переговоров с представителями украинской делегации в Париже, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводятся в Twitter-аккаунте «Коммерсантъ FM».

«Такого не было», — заявил представитель Кремля.

Ранее во вторник Аваков заявил, что Сурков «психанул» во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе в рамках «нормандского саммита». По его словам, после того, как Киев отказался разводить войска по всей линии соприкосновения, российский чиновник якобы бросил бумаги на стол или на пол и подчеркнул, что такая позиция расходится с предыдущими договоренностями.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

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