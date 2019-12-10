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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

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Арсен Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова. Видеозапись с подробностями перепалки опубликована на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

По словам Авакова, Зеленский был хорошо подготовлен к переговорам в Париже. На встрече с российской стороной он в основном общался на русском языке. В какой-то момент Зеленский «сорвался» и резко обратился к российскому министру, рассказал Аваков. «Господин Лавров, прекратите кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию. Не надо кивать головой... что вы тут все знаете», — приводит слова Зеленского глава МВД Украины.

Аваков пояснил, что таким образом украинский лидер якобы пытался доказать главе МИД России, что он был в зоне конфликта в Донбассе и лично посещал места на линии соприкосновения. При этом Аваков одобрил действия Зеленского, назвав его поступок правильным.

Ранее Аваков рассказал, что помощник президента России Владислав Сурков «психанул» во время проходивших в Париже переговоров с украинской делегацией. По его словам, после того, как Киев отказался разводить войска по всей линии соприкосновения, Сурков якобы «бросил бумаги на стол или на пол», заявив, что такая позиция не соответствует предыдущим договоренностям.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

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