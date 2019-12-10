Украину обвинили в манипуляциях на переговорах в Париже

Украинская делегация использовала на переговорах в «нормандском формате» те же методы манипуляций, которые были у окружения бывшего президента Петра Порошенко. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

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По его словам, команда украинского лидера Владимира Зеленского использовала элементы манипуляций и ухода от полноценного выполнения обязательств. Пушилин отметил, что Украина по «надуманным причинам» настояла на разведении войск на линии соприкосновения в Донбассе только на трех участках. Он обвинил украинские власти в слабости.

«Причины могут быть разные, они не совсем должны нас беспокоить. Для нас важно было бы достижение мира, и предшествовать, наверное, этому могло бы разведение [сил и средств] по всей линии соприкосновения. Увы, со стороны Украины этого не сделано», — отметил Пушилин.

При этом глава ДНР заявил, что говорить о точных сроках наступления мира на востоке Украины не приходится. Пушилин добавил, что в Донецке не очень оптимистично настроены в адрес официального Киева, поскольку на предыдущих трех участках войска «разводились буквально три года».

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«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

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