Украину обвинили в манипуляциях на переговорах в Париже

Украинская делегация использовала на переговорах в «нормандском формате» те же методы манипуляций, которые были у окружения бывшего президента Петра Порошенко. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, команда украинского лидера Владимира Зеленского использовала элементы манипуляций и ухода от полноценного выполнения обязательств. Пушилин отметил, что Украина по «надуманным причинам» настояла на разведении войск на линии соприкосновения в Донбассе только на трех участках. Он обвинил украинские власти в слабости.
«Причины могут быть разные, они не совсем должны нас беспокоить. Для нас важно было бы достижение мира, и предшествовать, наверное, этому могло бы разведение [сил и средств] по всей линии соприкосновения. Увы, со стороны Украины этого не сделано», — отметил Пушилин.
При этом глава ДНР заявил, что говорить о точных сроках наступления мира на востоке Украины не приходится. Пушилин добавил, что в Донецке не очень оптимистично настроены в адрес официального Киева, поскольку на предыдущих трех участках войска «разводились буквально три года».
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.