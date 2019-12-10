На Украине заявили о рассмотрении вопроса Крыма на «нормандском саммите»

Украинская делегация поднимала на встрече в «нормандском формате» вопрос о статусе Крыма. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я не припоминаю, чтобы ранее кто-то из украинских политиков поднимал этот вопрос на таких собраниях», — сказал политик. Он отметил, больше информации о сути рассмотренных вопросов и достигнутых договоренностей на «нормандском саммите» общество узнает после возвращения президента Украины Владимира Зеленского в страну.

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По словам Разумкова, встреча лидеров «нормандской четверки» «сдвинула с мертвой точки» вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины. «Я надеюсь, что это действительно даст возможность вернуть временно оккупированные территории, и через некоторое время мы сможем говорить о том, что выполнены все задачи и позиции, которые были упомянуты и президентом, и его командой», — заявил спикер.

Разумков добавил, что команде президента придется пройти длинный путь в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, однако, по его словам, после завершения встречи в Париже стало понятно, что «красные линии» Зеленский не пересек.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече в «нормандском формате» не обсуждался. При этом она высоко оценила результаты переговоров.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.

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