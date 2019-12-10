В Госдуме оценили влияние саммита в Париже на отношения России и Украины

Саммит «нормандской четверки» в Париже отчасти снизил агрессию Украины в отношении России, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Его цитирует РИА Новости во вторник, 10 декабря.
«Украина до "нормандского формата" — это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи "нормандской четверки" эти иголки притупились», — сказал он.
По словам парламентария, сейчас нужно сохранить эту тенденцию.
В свою очередь член нижней палаты парламента Елена Панина выразила уверенность в том, что «нормандский саммит» станет шагом к примирению. «Главный итог встречи в "нормандском формате" — это поражение тех сил, которые стояли за "партией войны" в Киеве», — отметила она.
Ранее во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. По его итогам было принято коммюнике. Также в рамках мероприятия состоялась полуторачасовая беседа президентов России и Украины.