Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры. Его слова передает «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, у него и российского президента в корне различаются темпераменты. Поясняя свою мысль, он отметил, что Путин в ходе переговоров «по каждому вопросу разбирал его на детали», в результате чего сторонам пришлось урегулировать каждое слово.

При этом сам Зеленский относит себя к другому типу людей: «Я быстрый человек, раз-раз — и договорился». В связи с этим украинский лидер пришел к выводу, что у президента России «другая природная биомеханика».

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В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России с Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.

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