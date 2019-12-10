Переговоры в «нормандском формате» завершились

Переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» окончательно завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Последние два часа лидеры стран общались за деловым ужином. В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как отмечается, в ближайшее время лидеры стран «нормандской четверки» дадут пресс-конференцию.

По предварительной информации, в ходе саммита, в частности, достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «всех на всех».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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