Путин описал впечатления от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин описал свои впечатления от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал после ее завершения, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры, глава государства ответил: «Хорошо, доволен».

По данным Елисейского дворца, наедине лидеры двух стран проговорили пять-десять минут, передает ТАСС.

Переговоры Путина и Зеленского прошли на саммите в «нормандском формате» в Париже. В целом встреча двух лидеров продолжалась полтора часа. Это их первая личная встреча, ранее они лишь общались по телефону.

Также сообщалось, что переговоры четырех лидеров «нормандской четверки» продолжатся после окончания двусторонней встречи президентов Украины и России. До этого они уже продлились более двух часов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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