Переговоры Зеленского с Путиным завершились

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на «нормандском саммите» в Париже завершились. Об этом сообщает в своей трансляции «Страна.ua».

Встреча двух лидеров тет-а-тет продолжалась полтора часа.

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров «нормандской четверки» продолжатся после окончания двусторонней встречи президентов Украины и России. Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии началась в 17.20 (19.20 по московскому времени) и продолжалась более двух часов.

Сразу по завершении четырехсторонней встречи начались первые переговоры Путина и Зеленского. По протоколу на беседу выделили 45 минут.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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