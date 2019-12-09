Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского до «нормандского саммита»

Украинская сторона предложила изменить формат проведения встречи «нормандской четверки», которая проходит в Париже. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В частности, Украина предлагает провести встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным до начала четырехсторонней встречи в «нормандском формате». Ранее было запланировано, что главы государств проведут личные переговоры после «нормандской встречи».

Как на это предложение отреагировали другие участники переговоров, неизвестно.

«Нормандская четверка» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. На встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа. Отдельная двусторонняя встреча президентов запланирована после завершения общих переговоров.

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