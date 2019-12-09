Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»

На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки». Об этом пишет «112 Украина».

По словам заместителя председателя президентского офиса Кирилла Тимошенко, в переговорах примут участие министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, которые будут помогать главе государства в обсуждении связанных с газом вопросов.

При этом Тимошенко отметил, что украинская делегация — большая, и ее члены смогут присоединяться к президенту в моменты, когда на переговорах будут подниматься профильные для них темы. В числе подобных советников будут находиться глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман на своей странице в Facebook также отмечает, что, помимо названных выше лиц, в состав делегации также входят помощники президента Украины Андрей Ермак и Сергей Шефир, глава МИД Украины Вадим Пристайко и сам Кирилл Тимошенко.

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Ранее стало известно, что в двусторонних переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с российской стороны примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Также Москву будут представлять помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нормандская четверка» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. На встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа. Отдельная двусторонняя встреча президентов запланирована после завершения общих переговоров.

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