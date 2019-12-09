Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 9 декабря.

«Встреча с Зеленским в Париже вынесена отдельно, потому что так было удобно организаторам саммита», — рассказал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что встреча двух лидеров в формате тет-а-тет состоится после «нормандского саммита» и совместной пресс-конференции участников. Предполагаемая длительность переговоров Путина и Зеленского не уточнялась.

6 декабря стало известно о ряде двусторонних встреч российского лидера, в том числе с украинским коллегой. В Киеве тогда эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что потребность во встрече «может возникнуть очень спонтанно».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!