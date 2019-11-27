Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости в среду, 27 ноября.

«К этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу», — сказал он.

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Ушаков добавил, что проект документа по итогам саммита в общих чертах готов.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что вероятность встречи двух лидеров близка к 100 процентам. Собеседник издания также выразил уверенность, что украинскому президенту предложат посетить Москву в 2020 году по случаю 75-летия Победы.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что отдельной встречи Путина и Зеленского не планируется.

На встрече, которая состоится 9 декабря, планируется обсуждение вопросов особого статуса для ДНР и ЛНР, безопасности, амнистии и выборов.

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