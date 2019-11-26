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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

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Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что встреча глав государств ожидается 9 декабря на саммите «нормандской четверки» по Донбассу, который пройдет в Париже. Также собеседник предположил, что Зеленскому предложат посетить Москву в 2020 году по случаю 75-летия Победы.

Ранее в Кремле заявили, что встреча российского президента с Зеленским на полях саммита «нормандского формата» в Париже не планируется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощники президентов находятся в контакте, добавив: «Это все в стадии подготовки».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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