Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным

Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Киевским международным институтом социологии.

Решение провести прямые переговоры с Путиным поддержали 75 процентов респондентов, 15 процентов относятся к подобной инициативе отрицательно. Решение развести войска на линии соприкосновения в Донбассе поддержали 55 процентов опрошенных.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» может разморозить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Говоря о законе об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, он отметил, что времени на его разработку немного, но «Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить».

В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть украинского общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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