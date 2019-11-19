Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, на ближайшей встрече «нормандской четверки» он поднимет вопрос «возвращения и деоккупации» региона с четкими сроками каждого этапа.

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15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также закона об особом статусе региона.

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