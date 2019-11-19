Украина заявила об ускоренной разработке закона об особом статусе Донбасса

Новый законопроект об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будет разработан после встречи «нормандской четверки». Об этом спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись программы «Свобода слова» опубликована в YouTube.

По его словам, это позиция и президента Украины Владимира Зеленского, и большинства депутатов Рады. При этом Разумков отметил, что в подготовке проекта закона примут участие парламент и украинское общество.

«Без вовлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов — это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу», — заявил спикер.

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Разумков также удивился, что глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает работу Рады в вопросе разработки законопроекта об особом статусе Донбасса неэффективной.

На вопрос журналиста о том, как за 11 дней после встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря будет разработан текст нового закона (последнее заседание украинского парламента в 2019 году состоится 20 декабря, тогда как действие нынешнего закона прекращается 31 декабря 2019 года — прим. «Ленты.ру»), спикер ответил, что Рада умеет работать в ускоренном режиме.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что краеугольным вопросом для Украины является закон об особом статусе Донбасса.

Ранее стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

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