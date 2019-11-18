Украина раскрыла подробности альтернативы минским соглашениям

Альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, у киевских властей есть «папка с вариантом номер два» на случай, если реализация минских соглашений не приведет к урегулированию конфликта в Донбассе. Пристайко отметил, что в этом случае Украине нужно иметь другое направление действий.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

«Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "антиминского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений», — заявил украинский дипломат.

В то же время он отметил, что если Россия заблокирует решение Совета Безопасности ООН и миссия не появится, то тогда украинские власти представят третий вариант. «И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах», — сказал министр.

Ранее Пристайко заявил, что, если встреча в «нормандском формате» не даст результата, Киев будет рассматривать варианты вплоть до выхода из минских соглашений. Один из сценариев предусматривает признание Украиной факта оккупации части территории, однако не отменяет реализацию им своих евроинтеграционных устремлений, сказал украинский политик.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение там местных выборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru



