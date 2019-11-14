Украина захотела от России четкого разговора

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал свои ожидания от встречи в «нормандском формате». Его слова приводит «Русская служба Би-би-си».

По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский ждет от Кремля «четкий разговор, чтобы прийти и сказать, что вы реально хотите от нас».

В то же время, если встреча не даст результата, Киев будет рассматривать варианты вплоть до выхода из Минских соглашений. Министр подчеркнул, что самоценностью для Украины являются не Минские соглашения, а «выживание нации».

Один из сценариев предусматривает признание Украиной факта оккупации части территории, однако не отменяет реализацию им своих евроинтеграционных устремлений. «Условно говоря, стена, колючая проволока, но мы стартуем в сторону Европы, как Кипр это сделал», — описал Пристайко.

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31 октября Владимир Зеленский заявил, что ожидает достичь на встрече в «нормандском формате» договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи: подтвердила текст «формулы Штайнмайера» и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом. Поэтому президент не сомневается, что встреча состоится.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.

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