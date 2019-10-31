Зеленский поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на встрече в «нормандском формате» удастся достичь договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи: подтвердила текст «формулы Штайнмайера» и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом. Поэтому президент не сомневается, что встреча состоится.

«Главный результат — это договоренности о прекращении войны», — подчеркнул он.

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Ранее в октябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что для проведения саммита «нормандской четверки» от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых ранее. В частности, развести силы и средства в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также принять «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины.

Вскоре после этого Зеленский сообщил, что Киев выполнил все условия для проведения нового саммита в «нормандском формате». Тем не менее, разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, неоднократно срывалось. В Золотом процесс начался только 29 октября. В этот же день стало известно о согласовании даты разведения в Петровском.

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