Зеленский счел выполненными все условия для встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина выполнила все условия для проведения нового саммита в «нормандском формате». Об этом сообщают «Українські Новини».

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — заявил он на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Лидеры стран согласились, что «нормандский формат» сегодня является ключевым для прекращения боевых действий на Украине, поэтому встречу необходимо провести в ближайшем будущем. «Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — подчеркнул Зеленский.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также документа об особом статусе региона.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Тогда же был согласован график разведения войск, однако этот процесс был сорван.

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