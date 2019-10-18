Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»

Украина согласилась рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников стран «нормандской четверки». Это следует из письма главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, которое есть в распоряжении издания «Новое время».

Послание адресовано представителю Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе бывшему президенту страны Леониду Кучме. В письме отмечалось, что страны согласовали документ под названием «Шаги, которые должны быть осуществлены сторонами». В частности, в нем прописано, что участники «нормандского формата» обязуются подготовить правовые рамки относительно «особого статуса Донбасса», включая «формулу Штайнмайера».

В числе «шагов» — обеспечить разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской, достичь договоренностей относительно «хлебного перемирия», а также разработать план восстановления социально-экономических связей.

Документ датирован 16 июля 2019 года.

1 октября 2019 года участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Тогда же был согласован график разведения войск, однако этот процесс сорвался.

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В апреле 2014 года Киев начал силовую операцию против Донецкой и и Луганской народный республик, которые провозгласили независимость после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат силовой операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности.

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