Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу

Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает ТАСС.

По ее словам, министр представил европейским коллегам в Люксембурге «достаточно всеобъемлющий» и удовлетворительный как по реформам в стране, так и по ситуации в Донбассе документ. «Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его», — добавила глава европейской дипломатии.

Детали плана не раскрываются. В то же время Могерини вновь заявила о приверженности территориальной целостности Украины и поддержке ее суверенитета.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности этой стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru