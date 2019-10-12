Украина попросит Европу «дожать» Россию

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию. Интервью с дипломатом опубликовано на сайте «Укринформ».

14 октября Пристайко встретится в Люксембурге с главами МИД стран Евросоюза, на которой в том числе будет обсуждаться выполнение минских соглашений.

По словам Пристайко, его «месседж» будет заключаться в том, что украинская власть идет на «довольно болезненные» шаги, которые вызывают акции протеста у части общества. Другая часть призывать «двигаться дальше», а третья требует «соглашаться на все».

«Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе, вы должны подставить плечо и поддержать. Потому что, если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — заявил Пристайко.

1 октября Украина подписала «формулу Штайнмайера» — комплекс мер по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов на территории непризнанных республик. Подписание «формулы» вызвало в Киеве массовые акции протеста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!