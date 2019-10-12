В Москве оценили заявление Киева о необходимости «дожать» Россию

Российские парламентарии прокомментировали высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о необходимости «дожать» Москву по вопросу Донбасса. Об этом сообщает RT.

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter заявил, что Киев должен «дожать» радикалов вместо России. «Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС (к которому планирует обратиться Украина — прим. «Ленты.ру») здесь не поможет», — подчеркнул он.

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В то же время, по словам зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, заявления Киева о причастности Москвы к внутренним делам Украины — «болезнь», которая продолжается с предшественника Пристайко Павла Климкина.

«В Европе уже неоднозначно относятся к заявлениям украинских политиков, потому что они не имеют под собой никакой основы. Некоторые члены Евросоюза уже начинают заявлять, что Крым был российским и незаконно был передан Украине», — отметил депутат.

Ранее Пристайко подчеркнул, что попросит Европу усилить давление на Россию. По его словам, «месседж» заключался в том, что украинская власть идет на «довольно болезненные» шаги, которые вызывают акции протеста у части общества. Другая часть призывает «двигаться дальше», а третья требует «соглашаться на все».

«Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — заключил Пристайко.

1 октября Украина подписала «формулу Штайнмайера» — комплекс мер по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов на территории непризнанных республик. Подписание «формулы» вызвало в Киеве массовые акции протеста.

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