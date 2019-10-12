Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россияне поддержали возвращение смертной казни
Япония приготовилась к мощнейшему за последние 60 лет тайфуну
Россиянам рассказали о погодной аномалии в стране
На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского
Умер актер фильма «Джеки Браун»
Обнаружена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Между Москвой и Киевом устроили битву цен
Латвия осудила Россию за празднование годовщины освобождения Риги от нацистов
Появились детали дела о хищении 20 миллиардов рублей российским экс-губернатором
Новости партнеров

Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко

Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский. Видео с его выступлением опубликовано в YouTube.

«Вы видели заявления и президента [Германии Франка-Вальтера] Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его [Порошенко] риторика меняется также, как и его статус», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины обвинил Порошенко в попытке возглавить новый Майдан. По мнению Зеленского, бывший украинский лидер «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.

6 октября 10 тысяч человек устроили на Майдане Незалежности (Площади Независимости) в Киеве акцию против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. Они считают «формулу» капитуляцией для Киева. На площадь приехал и Порошенко с женой. Бывший президент заявил, что «"формула Штайнмайера" написана в Кремле».

«Формула Штайнмайера» определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможную амнистию и выборы на не подконтрольных Киеву территориях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Украинские националисты объединились против Зеленского
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0211 октября

Украинский тупик

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
07:44Сегодня

На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского

05:50Сегодня

Латвия осудила Россию за празднование годовщины освобождения Риги от нацистов

03:13Сегодня

Назарбаев рассказал о причинах отставки

Бывший СССР00:02 9 октября

Колесо Майдана

Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
20:3011 октября

Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

19:0111 октября

На позициях Киева в Донбассе заметили «Бук»

18:3711 октября

Президент Азербайджана обвинил Армению в героизации «фашистского палача»

Бывший СССР00:02 6 октября

«Надо удирать в Россию»

Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
13:4211 октября

Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано

17:4811 октября

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

17:2511 октября

Зеленского в Одессе встретили митингами радикалов

Россия
Учителя устроили рейд по домам школьников и возмутили россиян
Пробил Дно
Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%!
Родственники рассказали о жизни убитой в Саратове девочки
«Будто внезапно оказался на подводной лодке»
Проблемы с психикой имеет каждый третий россиянин. Что делать их близким?
Россиянин почти год избивал пасынка деревянной битой
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Российские инспекторы остановили беспилотный автомобиль для проверки документов
Все материалы
Мир
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Названо число жертв турецкого «Источника мира» в Сирии
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Турция начала военную операцию в Сирии
Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Латвия осудила Россию за празднование годовщины освобождения Риги от нацистов
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Все материалы
Экономика
США отказались включить Huawei в сделку с Китаем
Русская пирамида
Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье
Китай пустит к себе иностранные деньги
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Путин предложил СНГ двигаться к общей валюте
Ход слоном
Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
США и Китай договорились
Все материалы
Силовые структуры
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
Россиянин попытался сбежать из полиции, сломал ноги и попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский суд вынес приговор обвиняемой в контрабанде наркотиков израильтянке
Жители Саратова и сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело пропавшей девятилетней девочкиРоссияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Все материалы
Наука и техника
Обнаружена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Украина показала сверхзвуковую ракету «Блискавка»
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
В России рассказали о «превращающихся в тыкву» газовых турбинах
Все материалы
Спорт
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Стивен Сигал отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
На шотландский флаг
Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020
Бывший врач российских фигуристок поведала об опасности четверных прыжков
Тони Адамс«Моя доза — 20 пинт пива»
Победы, пьянки и тюрьма — веселая жизнь легенды «Арсенала» Тони Адамса
Российский гимнаст стал лучшим в индивидуальном многоборье на ЧМ
Все материалы
Культура
Умер актер фильма «Джеки Браун»
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Французского певца обвинили в сексуальном насилии
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
Российский актер умер на сцене
Мишель Обама и Барак Обама«С Бараком носились как с хрустальной вазой»
Мишель Обама о тайнах Белого дома
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Все материалы
Интернет и СМИ
Земляки покритиковавшего КВН комика объяснили его слова
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Бывшие жены Кержакова и топ-менеджера «Лукойла» стали участницами «Холостяка»
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Освобожденная в Иране российская журналистка рассказала о провокации спецслужб
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел с прямого эфира
Все материалы
Ценности
В сети высмеяли похожее на дверную ручку обручальное кольцо
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Раскрыта оптимальная частота умывания
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Осуждающая богачей конгрессвумен США спустила 300 долларов на прическу
Все материалы
Путешествия
Проникший с пистолетом на борт самолета россиянин раскрыл детали инцидента
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Студент захотел проветриться после пьянки и случайно покинул страну пешком
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пассажир поколотил полицейского в российском аэропорту
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Стюардесса рассказала о трудностях своей профессии
Все материалы
Из жизни
Подросток оказался прикован к постели из-за вросшего волоса
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Парень за четыре года вырос до 233 сантиметров и продолжил расти
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Из испуганной кобры посыпались яйца
Все материалы
Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану
Мы проехали 500 километров, чтобы познакомиться со страной и чешским кроссовером
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Стали известны автомобили, которые чаще всего «гуглят»
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Все материалы
Дом
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Российского чиновника уличили в трате бюджетных денег на ремонт квартиры
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Российские подвалы откроют для кошек
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
У тысяч россиян нашли «ипотечную заначку»
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Все материалы