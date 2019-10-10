Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан. Об этом глава государства заявил 10 октября на пресс-конференции, сообщает «Страна.ua».

«Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана», — сказал Зеленский.

По его мнению, Порошенко «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.

«Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришел на Майдан», — отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что не боится нового Майдана. «В любой момент, если общество не захочет, чтобы я был президентом, кропопролития не будет. Но люди тогда точно не выберут остановку войны из того меню, которое есть на продажном политическом рынке», — заявил Зеленский.

10 октября Владимир Зеленский дает первую большую конференцию. Общение с прессой продлится несколько часов. Журналистов запускают к президенту несколькими группами.

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6 октября 10 тысяч человек устроили на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве акцию против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. Они считают «формулу» капитуляцией для Киева. На майдан приехал и Порошенко с женой. Бывший президент заявил, что «"формула Штайнмайера" написана в Кремле».

«Формула Штайнмайера», предложенная нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможную амнистию и выборы на неподконтрольных Киеву территориях.

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