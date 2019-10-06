Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге. Это следует из скриншотов рассылки, которые опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

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Также потенциальным участникам обещали заплатить по 10 гривен за принесенные с собой плакаты и столько же — за каждого человека, которого они привели бы с собой. Деньги можно было получить как на руки, так и на карточку. Кроме того, авторы рассылки призывали митингующих говорить только на украинском, если их будут снимать телевизионщики, и поддерживать экс-президента Украины Петра Порошенко и возглавляемую им партию «Европейская солидарность».

«Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу», — отметил Богдан в подписи к публикации. При этом название организации, которая предлагала деньги за участие в митинге, было закрашено.

Ранее 6 октября сообщалось, что жители Киева вышли на очередной митинг против реализации «формулы Штайнмайера», которую недавно подписали участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Организатором протеста выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое вошли националисты и сторонники бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

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