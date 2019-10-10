Савченко назвала момент «проигрыша» Украины при Порошенко

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала переломный момент, когда бывший глава государства Петр Порошенко «проиграл» страну. Об этом она рассказала в эфире NewsOne, запись трансляции доступна на YouTube-канале.

По ее мнению, это произошло в 2015 году после подписания Порошенко Минских соглашений и одобрения «формулы Штайнмайера». Савченко обратила внимание на непоследовательность отношения бывшего украинского лидера к протестам, которые разгорелись в Киеве после решения Порошенко четыре года назад и подписанием мирных соглашений по Донбассу президентом страны Владимиром Зеленским в настоящий момент.

«Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы», — заключила Савченко.

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«Формула Штайнмайера» по мирному урегулированию определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. 1 октября документ подписали участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации «формулы Штайнмайера». Демонстранты считают, что согласие на ее условия означает капитуляцию Украины.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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