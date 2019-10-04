Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, дорожная карта реализации минских соглашений, которую «восприняли Германия и Франция и которую поддержали в США», может стать предметом общенационального консенсуса в стране. Он добавил, что готов в любой момент представить властям свой план выполнения минских договоренностей.

По мнению экс-президента, не «русская формула Штайнмайера», а именно документ, включающий в себя концепцию введения в Донбасс миротворческого контингента ООН, должен стать основой для позиции Украины на саммите «нормандской четверки». Он отметил, что помня о внешней опасности, украинские власти не должны сегодня повышать «градус внутренней дискуссии» до критической отметки. «Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах», — написал Порошенко.

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По его мнению, политическое урегулирование конфликта на юго-востоке Украины должно произойти только после обеспечения безопасности внутри страны. Комментируя массовые протесты против подписания Киевом «формулы Штайнмайера», Порошенко добавил, что украинцы вышли на них не потому, что они «порохоботы», а из-за любви к стране и присущего им права на учет властью их мнения.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

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