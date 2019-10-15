Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном варианте урегулирования конфликта в Донбассе. Это произошло на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, передает «Страна.ua».

По словам министра, в случае отказа от «формулы Штайнмайера» стране придется на треть сократить бюджет, заложенный на социальные выплаты — пенсии и социальное страхование. Эти деньги нужно будет направить на мобилизацию украинской армии и защиту интересов страны без мирного процесса.

Политик подчеркнул, что правительство должно выбрать наиболее приемлемый вариант и предложить его гражданам. «Насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. <...> Если для народа это приемлемая цена — мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом», — сказал министр.

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Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильный ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Вечером 14 октября европейские страны одобрили план по по разрешению ситуации в Донбассе, который представил Пристайко. Детали плана не раскрываются.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

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