Доказательства проплаченности акций против «формулы Штайнмайера» передадут в СБУ

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия пообещал передать в Службу безопасности Украины (СБУ) доказательства возможного подкупа участников протестов против «формулы Штайнмайера». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души», — написал депутат. Арахмия подчеркнул, что он передаст СБУ всю имеющуюся у него информацию о подкупе участников протестов, на которую он ранее намекал в интервью.

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Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (260 рублей) за один час присутствия на митинге. Также потенциальным участникам обещали заплатить по 10 гривен за принесенные с собой плакаты и столько же — за каждого человека, которого они привели бы с собой. Деньги можно было получить как на руки, так и на банковскую карту.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 1 октября документ подписали участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации «формулы Штайнмайера». Демонстранты считают, что согласие на ее условия означает капитуляцию Украины.

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