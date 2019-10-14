Протестующие украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум

В украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули украинской власти ультиматум. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Сообщается, что в акции приняли участие около полутысячи человек, среди которых участники боевых действий в Донбассе, волонтеры, а также общественные активисты. В руках они держали плакаты с надписями «Нет капитуляции» и скандировали лозунг «Слово нации — нет капитуляции». По словам протестующих, они объявили ультиматум украинской власти с несколькими требованиями, среди которых окончание любых разговоров о разведении войск, восстановлении водоснабжения Крыма и снятии блокады Донбасса.
Кроме того, участники акции потребовали от властей запретить введение особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины и любых других регионов страны. Также среди требований протестующих — запрет амнистии ополченцев и проведения выборов в Донбассе до получения Киевом контроля над российско-украинской границей. Как отметил координатор акции Андрей Денисенко, срок исполнения требований — месяц, в «день всех майданов».
«Сегодня у нас еще есть шанс и историческая возможность остановить измену, остановить капитуляцию... Вова, перестань сдавать! Сдавать Украину. Нельзя перестать стрелять, потому что этот враг на нашей земле», — заявил Денисенко во время акции. При этом ее участники организовали сбор подписей под ультиматумом, а также раздавали горожанам листовки с призывом «Не позволь им переступить красные линии».
Днем 14 октября акции протеста, организованные украинскими националистическими организациями, начались также в столице Украины. Участники массовых мероприятий в Киеве выступают против разведения войск в Донбассе, предоставления особого статуса региону и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год.