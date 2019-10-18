Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе

Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в ходе «Часа вопросов к правительству»?, трансляцию которого вел телеканал «Рада» в YouTube.

«Условием начала разведения сил и средств с линии разграничения должно быть подтверждение СММ [Специальной мониторинговой миссии] ОБСЕ отсутствия нарушения режима [прекращения огня] — не менее семи суток. Сейчас это условие не выполняется той стороной (самопровозглашенными республиками Донбасса — прим. «Ленты.ру»)», — заявил политик с трибуны Верховной Рады.

Загороднюк добавил, что после разведения сил и средств на двух участках, украинские военные займут позиции вдали от линии соприкосновения. Он отметил, что на территориях, где разместятся военнослужащие, продолжается сооружение фортификаций. Украинские военные, по его словам, на новых позициях будут обеспечены всем необходимым.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

15 октября сообщалось, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске провалились. Сторонам не удалось согласовать новый график разведения войск в районе поселков Петровское и Золотое, этот процесс уже неоднократно срывался.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения «формулы Штайнмайера», принятие которой спровоцировало массовые протестные выступления по всей Украине.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!