Зеленский назвал условие разведения войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия соблюдения Киевом своих обязательств по разведению войск в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал во время совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, трансляция которого велась на странице офиса президента Украины в Facebook.

По словам Зеленского, перед тем, как начать разведение войск, Киев будет «ожидать семи дней тишины». При этом украинский лидер отметил, что факт соблюдения перемирия должна будет подтвердить мониторинговая миссия ОБСЕ. «На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — сказал он.

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15 октября сообщалось, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске провалились. Сторонам не удалось согласовать новый график разведения войск в районе поселков Петровское и Золотое, этот процесс уже неоднократно срывался. Кроме того, Киев отказался обсуждать обмен пленными.

Разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

Представители Киева неоднократно говорили о необходимости соблюдения режима тишины на протяжении семи дней перед разведением войск, однако в ДНР заявили, что никаких договоренностей о семидневном перемирии как обязательном условии отвода вооружения стороны не заключали. В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения «формулы Штайнмайера», принятие которой спровоцировало протесты по всей Украине.

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