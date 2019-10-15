Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены. Об этом заявила в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя украинской стороны в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

По ее словам, обязательное семидневное перемирие как условие для разведения войск в Донбассе было зафиксировано в рамочных соглашениях, которые не выполняются ополченцами. Более того, ДНР и ЛНР размещают на передовой тяжелое вооружение — танки и минометы, что нарушает минские соглашения.

«Остро стоит вопрос доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО (официальное обозначение ДНР и ЛНР на Украине — прим. «Ленты.ру»), включая не подконтрольный Украине участок российско-украинской границы», — продолжила Олифер.

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Помимо роспуска непризнанных республик Киев также требует полного прекращения огня, обеспечения доступа для ОБСЕ к границе, обеспечения работы ЦИК Украины и украинских политических партий в неподконтрольных областях, а также «вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники» (Киев считает, что ДНР и ЛНР подчиняются Москве — прим. «Ленты.ру»).

Ранее во вторник, 15 октября, сообщалось, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске провалились. Сторонам не удалось согласовать новый график разведения войск в районе поселков Петровское и Золотое, этот процесс уже неоднократно срывался. Кроме того, Киев отказался обсуждать обмен пленными.

В ДНР заявили, что никаких договоренностей о семидневном перемирии как обязательном условии отвода вооружения стороны не заключали. В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения «формулы Штайнмайера», принятие которой спровоцировало протесты по всей Украине.

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