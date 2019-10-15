Переговоры по разведению войск в Донбассе провалились

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса не смогли договориться о новых датах разведения войск. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с итогами переговоров трехсторонней контактной подгруппы в Минске во вторник, 15 октября.

Собеседник агентства пояснил, что на переговорах должны были согласовать график разведения сил в районе Петровского и Золотого. Кроме того, Киев отказался обсуждать обмен пленными с Донбассом и признал, что «не выполнил предварительные условия», сказал он.

Таким образом, саммит «нормандского формата» на уровне глав государств теперь под угрозой, поскольку условием его проведения был отвод вооружения, указал собеседник агентства.

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что представители украинской стороны пытались уйти от ответственности за срыв процесса разведения, передает РИА Новости.

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Она подчеркнула, что Киев настаивает на несуществующей договоренности о соблюдении семидневного режима тишины в районе Золотого и Петровского, «игнорируя не только наши аргументы, но и координаторов ОБСЕ». Никонорова также подчеркнула, что последний обстрел, зарегистрированный ОБСЕ в районе Петровского, произошел именно с украинских позиций. Представитель ДНР попросила ОБСЕ и руководство стран-гарантов минских соглашений повлиять на Киев.

Разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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