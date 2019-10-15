В Донбассе опровергли договоренности о режиме тишины перед разводом войск

При достижении договоренностей о разведении войск в Донбассе норма по количеству дней тишины, необходимых для начала процесса, не обсуждалась. С таким заявлением выступил советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, передает НСН.

По его словам, украинская сторона намеренно сорвала договоренности по разведению войск в Донбассе, и отказ Киева от развода войск из-за непрекращающегося на линии разграничения огня оценивается участниками «нормандского формата» так же, как и самопровозглашенными республиками Донбасса. «Как одностороннее невыполнение обязательств, которые Украина взяла на себя, в частности 1 октября, на переговорах контактной группы», — пояснил Мирошник.

Представитель ЛНР считает, что заявления украинских властей о несоблюдении режима тишины могут работать на внутреннюю аудиторию, но не во время переговоров трехсторонней контактной группы. «В Минске оправдываться, говорить о семи днях тишины и о других вещах будет сложнее», — сказал Мирошник, добавив, что в ходе заседания 15 октября республики постараются «выслушать доводы украинской стороны».

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Ранее заместитель председателя офиса президента Украины Юрий Костюк констатировал отсрочку разведения сил и средств в районе поселка Золотое Луганской области, которое должно было начаться 7 октября. Он объяснил это тем, что перед разведением войск на протяжении семи дней должен был сохраняться режим тишины, но добиться этого сторонам не удалось.

До этого стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе. В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти рассчитывают на разведение войск в регионе до конца октября.

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